Launchtrailer zu Little Witch Academia: Chamber of Time

Seit gestern ist Little Witch Academia: Chamber of Time im PlayStation Network für PlayStation 4 in Europa erhältlich. Für eine Handelsversion reicht es für die Hexen hierzulande leider nicht. Dafür steht Chamber of Time auch bei Steam für PCs zur Verfügung. Vorbesteller im PSN haben sich das exklusive Minispiel „Magic Knight Grand Chario“ sichern können.

Spieler schließen sich dem Team von Akko und ihren Freunden an. Auf dem Abenteuer erforschen sie zusammen Dungeons, setzen Zaubersprüche ein und nutzen die Hexenkunst, um die sieben Wunder zu entdecken und das mysteriöse Zeit-Paradoxon zu lösen, welches die Schule in einer Zeitschleife gefangen hält. Dank RPG-Elementen und Side-Scrolling-Action können Fans ihre Charaktere aufleveln und Gegenstände finden, während sie die Luna Nova Academy erkunden und Rätsel lösen. Spieler können sich mit Freunden sowohl offline als auch online auf das Abenteuer begeben.