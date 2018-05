Kingdom Hearts 3: Details und Videos vom Premiere Event

By

Seit Tagen fiebern Fans von Kingdom Hearts dem heutigen Nachmittag entgegen. Seit bekannt ist, dass heute um 15 Uhr deutscher Zeit die Geheimhaltungserklärung für die Veröffentlichung von Eindrücken und Informationen für ein Anspiel-Event zu Kingdom Hearts 3 fällt, steigt die Neugierde und Vorfreude. Es ist das erste Mal, dass Kingdom Hearts 3* in dieser Form in einer ausgiebig spielbaren Version der Presse und den größten internationalen Fansites vorgestellt wird. Das Event fand in Santa Monica, Kalifornien statt. Wir haben die Details für euch gesammelt!

Kingdom Hearts 3: Das finale Kapitel der Xehanort-Saga

Kaum zu glauben, aber die Veröffentlichung von Kingdom Hearts II in Europa ist bereits 12 Jahre her. Seitdem erschienen zahlreiche Serienableger, von manchen vielleicht auch Lückenfüller genannt. Die Saga wurde durch etliche Erzählungen vertieft und erweitert, den Überblick zu behalten, das zeichnet wohl die aus, die sich zu recht Kingdom-Hearts-Fans nennen. Kingdom Hearts 3 wird die Xehanort-Saga nun mit einem finalen Kapitel zum Ende führen. Nicht wenige Fans warten darauf seit ihrer Kindheit.

Wie gewohnt führt Soras Abenteuer durch viele Welten, die auf Disney-Franchises basieren. Diesmal reisen Fans unter anderem durch Welten basierend auf Die Monster AG, Toy Story, Rapunzel – Neu verföhnt oder Baywax. Die Welt zum Disney-Film Rapunzel – Neu verföhnt stand übrigens als eine der ersten als neue Welt für Kingdom Hearts 3 fest. Denn Nomura wollte Rapunzel wegen ihrer starken Persönlichkeit und ihrer Haare unbedingt im Spiel haben.

Das zeigt die spielbare Demo zu Kingdom Hearts 3

Die Demo hatte eine Spielzeit von etwa 90 Minuten und bot nach einem kurzen Tutorial Einblicke in die bereits bekannte Toy-Story-Welt. Als Schauplatz für das Tutorial diente der bestens bekannte Olymp aus dem Film Herkules. Natürlich brachte die Demo auch einige neue Informationen ans Tageslicht:

Ralph aus „Ralph reichts“ ist eine neue Beschwörung im Spiel.

Der Releasetermin wird „Anfang nächsten Monats“ bekanntgegeben!

Die Spieleindrücke einiger großer Medien:

Neue Gameplay-Videos vom Premiere-Event:

Einige Medien hatten die Gelegenheit, Gameplay-Material aufzuzeichnen.