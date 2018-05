Der Launchtrailer zu Dragon’s Crown Pro

By

Seit gestern ist Dragon’s Crown Pro für PlayStation 4 hierzulande erhältlich, unseren Test könnt ihr schon seit einigen Tagen an bewährter Stelle lesen. Die Remastered-Version des 2013 veröffentlichten 2D-Hack-n-Slash von Atlus und Vanillaware bekam einige optische Überarbeitungen auf der neuen Plattform.

Mit überarbeiteten Grafiken und ansprechender 4K-Präsentation auf Currrent-Gen-Konsolen ist die Jagd nach kostbaren Schätzen im Königreich Hydeland so beeindruckend wie nie zuvor. Dragon’s Crown Pro verfügt über alle Gameplay-Elemente des Original-Spiels, inklusive dem visuellem Flair und Charakter-Design von Vanillaware und mit zusätzlichen Current-Gen-Upgrades.

Zum Launch gibt es das Spiel in der speziellen Battle Hardened Edition* in Europa. Diese bietet das Spiel in einem Steelbook und zusätzlich sieben Fertigkeitskarten. Zur Veröffentlichung gibt es den obligatorischen Launchtrailer: