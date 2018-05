Code of Princess EX erscheint auch in Europa

Wie der Publisher Nicalis mitteilte, wird Code of Princess EX am 31. Juli physisch sowie in digitaler Form in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch erscheinen. In Japan erscheint der Titel am 2. August.

Diese Umsetzung des 3DS-Spiels für Nintendo Switch wird eine höhere Auflösung bieten, einen neuen lokalen Koop-Modus für zwei Spieler, eine verbesserte KI und „zahlreiche neue Gameplay-Elemente“, darunter ein neues System zur Charakter-Entwicklung. Insgesamt sind über 50 verschiedene Charaktere spielbar.

Die Geschichte von Prinzessin Blanchefleur de Lux

Die Geschichte erzählt euch von der Prinzessin Solange Blanchefleur de Lux, die über das Königreich DeLuxia herrscht und für das Ziel kämpft, die Ordnung der Welt wiederherzustellen. Monster sind aufgetaucht, die versuchen, die menschliche Rasse zu übernehmen. Solange ist mit dem legendären Schwert DeLuxcalibur ausgerüstet und wird von talentierten Kämpfern begleitet, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, auf der sie mit dem Aufstieg der Monster konfrontiert werden. Dabei erfahren sie auch, welche Geheimnisse den Ursprung der Monster umgeben.

