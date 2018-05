Bullet Girls Phantasia erscheint im August in Japan

Erstmalig auf der Tokyo Game Show 2017 vorgestellt, war es lange Zeit sehr still um 3D Publishers Third-Person-Shooter Bullet Girls Phantasia. Der angestrebte Erscheinungstermin für Frühjahr 2018 wurde nicht eingehalten und auch sonst gab es keinerlei Neuigkeiten. Doch nun wurde in der aktuellen Famitsu-Ausgabe ein konkretes Erscheinungsdatum genannt. Demnach soll der neuste Vertreter der fanservicelastigen Bullet-Girls-Reihe am 9. August dieses Jahres in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

Einige Informationen wurden ebenfalls bekanntgegeben:

Die PlayStation-4-Version wird 7.980 Yen (circa 61 Euro) kosten, während die PlayStation-Vita-Version mit 6.980 Yen (circa 53 Euro) etwas günstiger ausfällt.

Die Mädels des Ranger-Clubs werden in eine andere Welt verfrachtet, wo ein neues Abenteuer auf sie wartet

Zwei neue Bewohner der anderen Welt wurden vorgestellt. Die Dunkelelfin Faren Sealwind (gesprochen von Rika Tachibana) und das Katzenmädchen Merina Iris (gesprochen von Nozomi Yamamoto)

Das PTA (Pantsu Chiari Action/Panty Shot Action) ist ein System, das häufig auftretende Höschenblitzer zeigt. Zudem wird man selbst entscheiden können, welche Art Unterhose die Charaktere tragen.

Wie bereits bei der Ankündigung erwähnt, werden die Mädels wieder durch erlittenen Schaden immer mehr von ihrer Kleidung verlieren. Hier bleiben selbst BH und Höschen nicht verschont!

Das Interrogation-System kehrt zurück! Dieses mal mit einer Kamera, die um 360 Grad gedreht werden kann. Bis zu drei Charaktere können mittels einer neuen Einstellung zusammengestellt werden. Während des Interrogation-Trainings müssen die Damen ein strenges Training durchstehen und werden dabei von einem Publikum beobachtet.

Die Extras der Erstedition wurden geändert. Die Codes können sowohl für die PlayStation-4-Version, als auch für die PlayStation-Vita-Version verwendet werden. Der PS4-Version wird ein Hasenmädchen-Kostüm (Schwarz) und ein Silikon BH & Höschen (Beige) beiliegen. Die Vita-Version hingegen enthält eine Bikini-Rüstung (Gold) und ein Sarashi & Hakama.

Für die Gestaltung des Szenarios ist Nobuhiko Tenkawa verantwortlich, der das Skript zum A Certain Scientific Railgun TV-Anime geschrieben hat.

Es wurde sich bemüht, die Körperproportionen der Charaktere besser darzustellen, damit es leichter fällt qualitativ hochwertigere Bilder auf der PS4 zu machen. Der Charakterdesigner ist Momoko.

Die Charaktere der anderen Welt sind mehr auf den Nahkampf spezialisiert, während die Mädels der Misakimori Akademie den Kampf mit Schusswaffen bevorzugen. Allerdings können sie auch Waffen ausrüsten, die auf den Nahbereich ausgelegt sind.

Dank des Buddy-Systems, das Folgeangriffe mit Charakteren beinhaltet, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten Spaß an den Kämpfen zu haben.

Momentan werden Vorbereitungen für einen fordernderen Schwierigkeitsgrad getroffen. Da die Charaktere wachsen, wird es empfohlen seine Stufe zu erhöhen, bevor man schwere Stages angeht.

Charaktere können bis zu drei Waffen gleichzeitig ausrüsten. Eines davon ist die Waffe auf die sie spezialisiert sind und die anderen beiden können frei gewählt werden.

Die Entwickler hatten das Gefühl, dass die Spielversion, die sie auf der Tokyo Game Show gezeigt hatten, nicht sexy genug war, deswegen haben sie diese Inhalte erhöht.

via Siliconera, Dengeki-Online