BlazBlue Cross Tag Battle: US-Demo nun auch für Switch

Arc System Works gab vor kurzem bekannt, dass eine Online-Open-Beta-Version zu BlazBlue: Cross Tag Battle für PlayStation 4 ab dem 9. Mai für Vorbesteller im PlayStation Store in Nordamerika verfügbar sein wird. Nun schiebt man kurzfristig noch die Online-Beta für Nintendo Switch nach. Diese ist seit dem 10. Mai für alle Nintendo-Switch-Spieler im US-eShop erhältlich. Für beide Versionen gibt es ab dem 14. Mai noch eine abgespeckte Offline-Demo, diese allerdings mit einem größeren Roster für Vorbesteller auf PlayStation 4.

Die Online-Beta-Version bietet insgesamt 20 spielbare Charaktere aus den Fightern BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth Exe:Late und RWBY. Neben normalen Online-Kämpfen gibt es noch einen Tutorial-Modus und den Kampf gegen einen CPU-Gegner. Die Beta läuft vom 10. bis zum 14. Mai und ab dem 14. Mai wird dann die Offline-Demo zum Crossover-Fighter verfügbar sein. Hier muss man allerdings auf einige Kämpfer verzichten und wird lediglich vier Kämpfer zur Auswahl haben. Im europäischen Nintendo eShop befindet sich die Online-Beta bisher leider noch nicht, was aber wohl mit dem noch unbestimmten Releasedatum für Europa zusammenhängen wird.

BlazBlue: Cross Tag Battle erscheint am 31. Mai in Japan und am 5. Juni in Nordamerika. In Europa soll das Spiel im Sommer dieses Jahres erscheinen, ein genaues Datum steht jedoch noch aus. Das Spiel wird für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs erhältlich sein. Die Handelsversion könnt ihr schon bei Amazon vorbestellen*.

via Gematsu