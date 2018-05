BlazBlue: Cross Tag Battle: Opening-Video und US-Demo

Arc System Works hat das Eröffnungsvideo zu BlazBlue: Cross Tag Battle veröffentlicht. Zudem gibt es eine Open-Beta für PlayStation 4 in Nordamerika, welche vom 9. bis zum 14. Mai dauert und 20 spielbare Charaktere bietet. Ab dem 12. Mai können alle spielen, davor ist die Beta nur verfügbar, wenn man das Spiel digital vorbestellt hat. Eine Offline-Demo wird angeboten, sobald die Beta-Phase endet. Alle Details zur Beta und zur Demo findet ihr auf der offiziellen Webseite.

BlazBlue: Cross Tag Battle erscheint am 31. Mai in Japan und am 5. Juni in Nordamerika. In Europa soll das Spiel im Sommer dieses Jahres erscheinen, ein genaues Datum steht jedoch noch aus. Das Spiel wird für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs erhältlich sein. Die Handelsversion könnt ihr schon bei Amazon vorbestellen*.

via Gematsu, 2