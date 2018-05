Blade Strangers: Neues Video präsentiert Liongate

Nicalis hat ein neues Video zum Fighting Game Blade Strangers veröffentlicht, das euch Liongate aus Code of Princess EX in der Kampfarena vorstellt. Neben verschiedenen Charakteren aus Cave Story+, Code of Princess EX und Umihara Kawase kommen mit Lina und Helen zwei komplett neue Charaktere in Blade Strangers vor. Die verschiedenen Modi sollen euch für lange Zeit bei Laune halten. Dabei gibt es einen Story- und Arcade-Modus für Offline-Spieler, aber auch einen Online-Modus wird es geben.

Die bisher bestätigten Charaktere in Blade Strangers