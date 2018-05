Auch Yoshimitsu kämpft in Soulcalibur VI

Bandai Namco gab bekannt, dass auch Serien-Veteran Yoshimitsu zum Kampf in Soulcalibur VI hinzustoßen wird. Er reiht sich somit in die Riege an altbekannten Charakteren wie Taki und Siegfried, die kürzlich vorgestellt wurden, ein. Yoshimitsu hatte seinen ersten Auftritt in Soulcalibur 1998, ist aber auch ein fester Bestandteil der Tekken-Spiele.

Das Dorf des Manji-Clans lag am Fuße des Heiligen Bergs Fuji, wurde jedoch durch den Zorn eines mächtigen Warlords zerstört. Als einziger Überlebender widmete Yoshimitsu sein Leben den Martial Arts und wurde dank seiner herausragenden Schwertkampfkunst der größte Schwertkämpfer seiner Zeit!

Soulcalibur VI* soll 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.