Zanki Zero erscheint am 5. Juli in Japan

Laut der aktuellen Dengeki-PlayStation-Ausgabe wird Zanki Zero: The Beginning am 5. Juli 2018 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Preislich liegt die physische Version bei 7.200 Yen (circa 54 Euro) und die digitale Version bei 6.800 Yen (circa 51 Euro).

Neben der Bekanntgabe des Erscheinungsdatums wurden zusätzlich die bereits zuvor aufgelisteten Sprecher den Charakteren zugeordnet:

Haruto Higurashi (gesprochen von Toshiyuki Toyonaga)

(gesprochen von Toshiyuki Toyonaga) Ryo Mikajime (gesprochen von Toshihiko Seki)

Zen Kubota (gesprochen von Mitsuki Saiga)

(gesprochen von Mitsuki Saiga) Mamoru Ichiyo (gesprochen von Hiroaki Hirata, als Kind von Masaya Matsukaze)

Rinko Susukino (gesprochen von Haruka Yoshimura)

(gesprochen von Haruka Yoshimura) Yuma Mashiro (gesprochen von Ayana Taketatsu)

Minamo Setiouchi (gesprochen von Rika Tachibana)

(gesprochen von Rika Tachibana) Sachika Hirasaka (gesprochen von Aina Suzuki)

Mirai, die Gastgeberin der TV-Sendung „Extend TV“ wird von Masako Nozawa gesprochen und ihr Assistent Sho Terashima von Ryuusei Nakao.

Weitere neue Informationen handeln von der Auswirkung des Sterbens im Spiel: Je öfter man in Zanki Zero stirbt, umso stärker wird der neue Klon. Wenn man von einem Tier getötet wird, richtet dieses beim nächsten Mal weniger Schaden an. Sollte Überlastung durch zu viel Gewicht die Todesursache sein, so wird die Belastbarkeit nach einer Wiedergeburt angehoben. Stirbt man als junger Mensch, wird diese Zeitspanne im nächsten Leben verlängert.

Zudem wird der, aus der Danganronpa-Reihe bekannte, Roboterbär Monokuma einen Auftritt als Gegner haben. Besiegt man diesen, erhält man eine gewaltige Anzahl an Erfahrungspunkten und eine hohe Bewertung.

Im Westen wird Spike Chunsoft Zanki Zero: The Beginning für PlayStation 4 und PCs veröffentlichen. Ein Erscheinungsdatum wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben.

via Gematsu, Siliconera