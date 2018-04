Super Bomberman R: Die neuen exklusiven Charaktere

Konami hat ein Set an Trailern veröffentlicht, welche die neuen Exklusiv-Charaktere für PlayStation 4, Xbox One und PCs zeigen. Super Bomberman R gehörte damals zu den Launchtiteln für Nintendo Switch und wird diesen Sommer auch auf den genannten Plattformen erscheinen.

Super Bomberman R erscheint am 12. Juni in Amerika und am 14. Juni im Rest der Welt auf PlayStation 4 und Xbox One, mit einem geplanten Release für den 13. Juni für PCs via Steam. Die neuen Plattformen erhalten jeweils exklusive Charaktere, wofür Konami mit Sony, Microsoft und Valve zusammengearbeitet hat.

In Super Bomberman R können zwei Spieler gleichzeitig im „Story-Modus“ zusammenarbeiten, um die verschiedenen Level zu meistern. Die Spieler lenken ihren Bomberman durch ein labyrinthähnliches Spielareal und zünden Bomben, um innerhalb einer bestimmten Zeit Wege zu öffnen und Kontrahenten oder die CPU-gesteuerten Feinde auszuschalten. Während sich im „Battle-Modus“ bis zu acht Spieler lokal oder online gegenseitig bekämpfen, können sich die Spieler im wettbewerbsorientierten „Grand-Prix-Modus“ mit bis zu drei anderen Spielern zusammenschließen und gegen andere Teams antreten.

Unten nun die jeweiligen Trailer zu Rachet & Clank (PS4), Master Chief (Xbox One) und P-Body (PC).

via Gematsu