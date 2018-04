Persona 5 the Animation: Eindrücke aus erster Episode

In Japan ist die Animeserie Persona 5 the Animation gestartet. Wenn ihr euch einen Eindruck von der Qualität der Serie machen möchtet, könnt ihr weiter unten einen Blick auf das Video der japanischen Version werfen. Die Aufnahme präsentiert euch sechs Minuten aus der ersten Episode. Über den Anbieter Wakanim ist es möglich, die Folgen mit deutschen Untertiteln als Premium-User, kurz nach der Ausstrahlung in Japan, zu sehen.

Der Protagonist Ren Amamiya ist kürzlich auf die Shujin-Akademie gewechselt, die sich in Tokio befindet. Ein Ereignis erweckt seine Persona und gemeinsam mit seinen neuen Freunden gründet er die Gruppe „Phantom Thieves of Hearts“. Das Ziel der Gruppe ist es, die Herzen von korrupten Erwachsenen zu verbessern, um ihren Mitmenschen zu helfen. Dafür dringen sie in das Unterbewusstsein ihrer „Opfer“ ein und stehlen die Quellen ihrer verzerrten Wünsche und Begierden.

Zu dieser Zeit geschehen in Tokio skurrile und unerklärliche Verbrechen. Die Schüler besuchen wie alle anderen jungen Leute in ihrem Alter am Tag die Schule, während sie am Abend maskiert in ihre andere Rolle schlüpfen.

Zu den Sprechern gehören:

Ren Amamiya: Jun Fukuyama

Ryuji Sakamoto: Mamoru Miyano

Ann Takamaki: Nana Mizuki

Morgana: Ikue Otani

Yusuke Kitagawa: Tomokazu Sugita

Makoto Niijima: Rina Satoh

Futaba Sakura: Aoi Yuki

Haru Okumura: Haruka Tomatsu

Goro Akechi: Soichiro Hoshi

via Siliconera