Neues Videomaterial zu Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Die ursprüngliche Version von Ys VIII: Lacrimosa of Dana ist mittlerweile einige Zeit für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich und soll am 16. April ebenfalls auf PCs erscheinen, doch NIS America plant den Titel auch auf Nintendo Switch zu bringen. Zwar ist die Veröffentlichung erst in etwas über zwei Monaten, doch der Herausgeber präsentiert zur Switch-Version, welche am 29. Juni in Europa erscheinen wird, neues dreiteiliges Videomaterial.

Für Nintendo Switch wird es ebenfalls eine Sammleredition geben, welche recht umfangreich ausfällt. Neben dem Spiel mit Wendecover wird es eine beidseitig bedruckte Karte des Spiels sowie drei Sammlerkarten geben, ein gebundenes Buch sowie ein Taschenbuch, den offiziellen Soundtrack, eine Replika von Mistilteinn als Brieföffner sowie eine Sammlerbox.

Eine weniger gefüllte Adventurer’s Edition kommt nur mit dem Spiel mit Wendecover, der Landkarte sowie den Sammlerkarten. Ebenfalls gibt euch NIS America auf der offiziellen Webseite die Möglichkeit euch alternative Hüllen-Designs für die Nintendo-Switch-Version herunterzuladen und auszudrucken.

Wollt ihr wissen, was Ys VIII: Lacrimosa auf Dana taugt? Lest unseren Test zum Spiel und erfahrt die Antwort!

via Gematsu