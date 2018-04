Neue Kämpferin und der Releasetermin für SNK Heroines

Publisher NIS America gab bekannt, dass der Heldinnen-only-Fighter SNK Heroines: Tag Team Frenzy am 7. September für Amerika und Europa erhältlich sein soll. Für Nintendo Switch erscheint der Titel physisch und digital, mit einem digital-only Release für PlayStation 4.

In SNK Heroines: Tag Team Frenzy treten Charaktere des SNK-Universums in 2-gegen-2-Tag-Team-Kämpfen gegeneinander an. Ihr steuert einen Charakter im Kampf, könnt aber ständig einen anderen Charakter einwechseln oder aber mit Items Einfluss auf das Kampfgeschehen nehmen. Dabei geht es nicht nur darum, die KP eurer Gegner zu verringern, sondern auch darum, Ultra-Spezialangriffe zu entfesseln. Eure Lieblingsheldinnen können außerdem umfangreich angepasst werden.

Zusätzlich wurde mit Shermie noch eine neue Kämpferin vorgestellt, die das Roster um eine weitere Frau aufwertet. Shermie hatte ihren ersten Auftritt in The King of Fighters ’97 – der Re-Release „Global Match“ ist für PCs und via PSN zu erhalten. Neben einigen Screenshots befindet sich unten noch der Vorstellungstrailer für Shermie. NIS America stellt sie folgendermaßen vor.

Die schöne und durchschlagkräftige Grapplerin Shermie kehrt anmutig in den Ring zurück. Seit ihrem Debüt in The King of Fighters ’97 zählt sie unter die Fan-Favoriten und wird wieder einmal ihrem Namen als „Belle of the Brawl“ mit zerstörerischen Suplexen und Drop Kicks, die Knochen brechen, gerecht! Seid auf der Hut, denn eine falsche Bewegung und ihr werdet ihr Dream Finish Inazuma Leg Lariant zu spüren bekommen!

via Gematsu