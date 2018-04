Neue Details und Bilder zu NG von Experience

By

In Japan nehmen zahlreiche Händler kurz nach der Enthüllung bereits Vorbestellungen für das Horror-Adventure NG (No Good) für PlayStation Vita an, aus diesem Grund können wir euch mit weiteren Details und Bildern zum Spiel versorgen. Es handelt sich dabei um den zweiten Eintrag der „Spirit horror“-Serie von Experience und setzt auf typisch japanische Horror-Elemente. Im Gegensatz zu Death Mark ist die Kulisse vertraut.

Im Jahre 1999 verschwindet ein Mädchen plötzlich aus einer Stadt, wodurch ein Junge in ein Spiel um Leben und Tod gezogen wird. Geister aus Fantasie und Legenden werden Stück für Stück das tägliche Leben heimsuchen, der gesunde Menschenverstand kann damit nicht umgehen. Darauf sich einen Reim zu machen, ist schwierig. Der Junge ballt die Fäuste und kämpft, auch an der Seite von Gesetzlosen. Ein Leitthema von NG ist die Vermischung aus realen Verbrechen und Horror.

Neu wird das „Survival Escape“-System sein, welches für noch mehr Schrecken sorgen soll. Zusätzlich werden Aspekte wie das „Crisis Choice“-System für noch mehr Unbehagen und Spannung sorgen, da hier jede Fehleinschätzung sofort tödlich ist. Der Tod kann aber auch auf die Verbündeten lauern.

Charaktere

Die Charaktere werden von Fumiya Sumio gestaltet. Hier ein erster Überblick:

Protagonist

Ein stiller Junger, welcher die High School besucht und Geld bei Straßenkämpfen verdient. Auf der Suche nach seiner kleinen Schwester, welche verschwunden ist, gerät er in eine außergewöhnliche Welt…

Seiji Amanome

Der Kindheitsfreund des Protagonisten. Er ist ein ausgezeichneter Schüler, vordergründig wohlerzogen, aber er verfolgt seine Ziele rücksichtslos. Sein Vater ist der Boss der Amanome-Familie, einer Yakuza-Organisation.

Kaoru Hazuki

Eine Schülerin an der High School, welche sich im Goth-Stil kleidet. Sie ist eine Freundin von Ami Kijima und sieht unschuldig aus, aber sie ist mutig und mag Geistergeschichten.

Ami Kijima

Die kleine Stiefschwester des Protagonisten. Sie ist gewissenhaft, verliert aber leicht die Nerven. Sie ist plötzlich verschwunden.

Mitsuru Maruhashi

Ein Mitglied der Amanome-Familie, einer Yakuza-Organisation. Er ist ein selbsternannter Gangster-Informant, rücksichtslos, leicht reizbar und lässt sich schnell hinreißen.

NG wird in Japan am 9. August erscheinen.

