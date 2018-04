Nach 25 Jahren taucht die Sonic-F1-Statue wieder auf

Das Foto ist legendär. Am 11. April 1993 erklomm Sonic the Hedgehog das Podium der Formel 1 – standesgemäß, möchte man meinen. An diesem Tag wurde im Donington Park im Vereinigten Königreich der Große Preis von Europa ausgetragen, ein Rennen der Formel-1-Saison. Der Grand Prix trug damals den feinen Titel XXXVIII Sega European Grand Prix, denn Sega trat als Sponsor des Rennens in Erscheinung. Das war unmöglich zu übersehen, denn Sega-Logos waren überall am Streckenrand verteilt.

Es war die Zeit, in der Sega mit dem Mega Drive auf dem Konsolenmarkt noch ein echter Player war. Das Rennen gewann der legendäre Ayrton Senna, der zwar von Rang 5 startete, aber gleich in der ersten Runde einen gewissen Schumacher sowie Prost, Wendlinger und Damon Hill schluckte. Zum Jahrestag hat sein damaliger Rennstall McLaren ein Video der Runde bei Twitter veröffentlicht.

Zur Siegerehrung entstand dann ein legendäres Foto. Senna hielt eine riesige Sonic-Statue mit Sega-Schriftzug in den Himmel. Die gehörte natürlich auch zum Marketing-Stunt rund um das Rennen, im Anschluss erhielt Senna die „echte Trophäe“. Doch das Foto mit Sonic dürfte bekannter sein.

Wohin die Sonic-Trophäe im Anschluss an die Siegerehrung verschwunden war, war bis heute unbekannt. Hat sie ein Mechaniker mitgenommen? Oder steht sie im Wohnzimmer eines ehemaligen Sega-Mitarbeiters? Ist sie vielleicht sogar völlig verschollen? McLaren selbst hat das Geheimnis gelüftet. Dass die Trophäe tatsächlich gut gehütet, wenn auch nicht sonderlich attraktiv präsentiert, in den McLaren-Büros steht, war wohl die am wenigsten wahrscheinliche Möglichkeit.

Auf den Tweet mit Sennas legendärer Performance erinnerte jemand natürlich auch an die Sonic-Statue. Und McLaren schickte überraschend ein Foto der Statue, wie sie in einem Regal mit Pokalen steht und die Geschichte fortschreibt. Und hier ist sie nun, 25 Jahre später. Der aufmerksame Beobachter wird feststellen, dass Sonics rechter Arm eine andere Stellung hat. Er ist nämlich beweglich. Wie viel die Statue wohl bei eBay bringen würde?

via NintendoLife