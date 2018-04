Erster Trailer zu My Hero One’s Justice veröffentlicht

Bandai Namco Entertainment hat den Namen der westlichen Version von My Hero Academia: One’s Justice bestätigt. In Europa und Nordamerika wird das Videospiel den Namen My Hero One’s Justice tragen. Noch in diesem Jahr soll der Titel im Westen für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und für PCs erscheinen. Unten seht ihr zudem den ersten richtigen Trailer zum Spiel.

Deine Gerechtigkeit beginnt jetzt!

Möchtest du die Zerstörung der Menschheit mitansehen oder bist du der Meinung, dass die Helden für die Bedürfnisse der Menschen kämpfen sollen, um die Gerechtigkeit zu beweisen? My Hero One’s Justice erweckt die beliebte Mangaserie aus der Weekly Shonen Jump zum Leben. In diesem Videospiel schlüpfst du in die Rollen der beliebten Charaktere wie Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Tomura Shigaraki und entscheidest dich auf deinem Weg zu Gerechtigkeit zwischen den Helden oder Bösewichten.

Verwende Macken, um mächtige Angriffe zu aktivieren, bei denen deine Umgebung für eine totale Zerstörung zur Verfügung steht. Die Schlachten werden dabei nicht nur auf dem Boden ausgetragen. Erhebe dich in die Lüfte, wobei Gebäude oder Mauern zu einem Teil deiner Aktionen werden.

