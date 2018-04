Mega Man X: Legacy Collection erscheint im Juli

Capcom hat heute bekanntgegeben, dass die Mega Man X: Legacy Collection 1&2 am 24. Juli 2018 digital für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs erscheinen wird. Die beiden Sammlungen sind separat erhältlich und kosten jeweils 19,99 Euro. Die Spiele erschienen ursprünglich für SNES, PlayStation und PlayStation 2 in den Jahren 1993 bis 2004.

Die „Mega Man X Legacy Collection“ besteht aus:

Mega Man X

Mega Man X2

Mega Man X3

Mega Man X4

Die „Mega Man X Legacy Collection 2“ beinhaltet folgende Games:

Mega Man X5

Mega Man X6

Mega Man X7

Mega Man X8

Die Spiele wurden für die neueste Konsolengeneration um einige Features erweitert. So gibt es einen neuen X-Challenge-Modus, in dem man gegen zwei Bosse gleichzeitig antreten kann. Der Modus bietet Online-Ranglisten und drei Schwierigkeitsgrade. Wer weniger die Herausforderung sucht, für den gibt es einen Easy-Modus. Ein Museum gibt Einblicke in die Geschichte der X-Reihe. Und natürlich wurde an an der Optik geschraubt.