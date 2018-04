Launchtrailer zum Strategiespiel Masters of Anima

Indie-Entwickler Passtech Games hat mit seinem neuesten Projekt, Masters of Anima, immerhin Focus Home an seiner Seite. Diese Partnerschaft dürfte vor allem auch dafür gesorgt haben, dass Masters of Anima einem breiten Publikum zugänglich ist. Das Strategiespiel mit Action-Einlagen ist seit wenigen Tagen nämlich nicht nur für PCs, sondern auch Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Den aktuellen Launchtrailer könnt ihr euch unten ansehen.

In Masters of Anima macht ihr euch als Otto auf die Reise, eure geliebte Ana zu retten, die von dem schändlichen Golem Zahr entführt wurde. Dafür stellt ihr Armeen auf und schlagt die bösen Jungs nieder. Das ist der Plan. Doch ihr beginnt als Lehrling und müsst erst lernen, die Kräfte des Planeten Spark für euch zu nutzen.