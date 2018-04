Fantasy-Action-RPG Decay of Logos erscheint im Herbst

Die Flutwelle an Indie-Spielen will einfach nicht abreißen. Jetzt springt auch Rising Star Games mal wieder in den Publisher-Teich und veröffentlicht das Fantasy-Action-RPG Decay of Logos im Herbst für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Das Rollenspiel wurde von Amplify Creations entwickelt, einem kleinen Studio aus Portugal.

Decay of Logos wurde von europäischer Folklore und „High-Fantasy“ inspiriert. Dieses Spiel trägt die Handschrift von André Constantino, der sowohl an der Programmierung beteiligt war, als auch die Rolle des führenden Designers innehatte.

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines jungen Mädchens, welches Rache am Prinzen üben will, der ihr Dorf zerstört hat. Zusammen mit einem Elch wird, auf der Jagd nach Rache, die gigantische Welt, gefüllt mit Rätseln, nützlichen Gegenständen und Feinden, bereist. Auf ihrem Weg liegen jedoch noch viele Geheimnisse, die sich besonders um die Königsfamilie drehen und ihre Welt auf den Kopf stellen werden.

Zusätzlich zur Ankündigung hat Rising Star Games noch mehrere Screenshots und einen Trailer spendiert:

via Gematsu