Der Launchtrailer zu The Snack World: Trejarers Gold

Da The Snack World: Trejarers Gold seit dem 12. April für Nintendo Switch in Japan erhältlich ist, darf natürlich nicht der Launchtrailer fehlen, den Level-5 veröffentlicht hat. Dazu gibt es noch ein paar neue Bilder, die euch weitere Eindrücke aus dem Videospiel präsentieren.

In diesem Spiel kreiert ihr einen eigenen Trejarer nach euren Wünschen und reist mit euren Verbündeten durch den unbekannten Kontinent. An eurer Seite befindet sich ebenfalls Chup, den man aus dem Anime kennt. Um behaglich durch die Welt zu kommen braucht ihr Jaras, kleine Schlüsselanhänger-ähnliche Items, die ihr bei euch tragt. Seid ihr in einen Kampf verwickelt, verwandeln sich die Jaras in eine passende Kampfausrüstung.

Die Version für Nintendo Switch bietet eine verbesserte Grafik und ein überarbeitetes Kampfsystem. Beide DLCs, die für die Nintendo-3DS-Fassung existieren, befinden sich bereits in dieser Version.

via Gematsu