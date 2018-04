Blue Mary schließt sich King of Fighters XIV an

SNK hat mit Blue Mary einen weiteren, neuen Charakter zu The King of Fighters XIV angekündigt. Blue Mary komplettiert das Set an kommenden DLC-Charakteren. Neben ihr wird es ab dem 12. April auch Najd aus dem Nahen Osten, Oswald und Heidern geben. Auf dem Artwork rechts seht ihr alle auf einen Blick.

Blue Mary ist eine Veteranin der Fatal-Fury- und KOF-Reihe. Ihre Popularität führte schließlich dazu, dass sie in KOF ’97 ihren ersten Auftritt im KOF-Franchise hatte, nachdem japanische Fans in Spielemagazinen für sie gestimmt hatten. Blue Mary hat schon immer einen einzigartigen Kampfstil gehabt – mit Moves, die auf der sowjetischen Kampfkunst Sambo basieren. Ihr Set inkludiert viele Grapple-Moves, und wie ihr im Trailer sehen könnt, haben wir sehr hart daran gearbeitet, jene knochenbrechenden Attacken möglichst getreu in KOF XIV zu implementieren!

The King of Fighters XIV ist seit letztem Jahr in der „Special Anniversary Edition“ für PlayStation 4 erhältlich. Es handelt sich dabei im Prinzip um eine „Game of the Year“-Edition mit allen bisherigen Inhalten, allerdings erscheint sie nur digital für PlayStation 4. Eine Liste aller Inhalte neben dem Hauptspiel findet ihr hier.