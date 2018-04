Derzeit befindet sich ein 2D-Side-Scroller-Spiel zu Record of Lodoss War in Entwicklung für PCs. Für die Produktion des Actionspiels ist Team Ladybug zuständig. Das Studio hat bereits Shin Megami Tensei: Synchronicity Prologue entworfen. Der Ableger zu Record of Lodoss War wird via Steam erscheinen. Ein Zeitrahmen für die Veröffentlichung wurde noch nicht mitgeteilt.

Das folgende Video zeigt euch Eindrücke der Arbeitsfortschritte.

