Laut Bandai Namco wird der Service für Tales of Link am 27. Mai enden. Alle Gegenstände können bis zum letzten Tag verwendet werden, allerdings wird der Verkauf des Objektes „Hero Stone“ ab sofort gestoppt. In der japanischen Version ist der Kauf dieser Gegenstände noch bis zum 26. Februar möglich. Der Entwickler bedankt sich für die bisherige Unterstützung und wünscht den Spielern noch viel Spaß bis zur Abschaltung.

via Gematsu