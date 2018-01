Amazon listet Dragon’s Crown Pro: Battle-Hardened

By

Der Onlinehändler Amazon listet zu Dragon’s Crown Pro die „Battle-Hardened Edition“ in seinem Angebot auf der Webseite. Diese Version wurde bereits für Nordamerika offiziell von Atlus bestätigt, bisher jedoch nicht für Europa. In dieser Region enthält die Fassung zum Videospiel sieben Karten, auf denen die verschiedenen Klassen aus dem Rollenspiel abgebildet sind. Der Inhalt befindet sich in einer kunstvollen Metallbox.

Die neue Pro-Version verfügt über alle Gameplay-Elemente des Originalspiels, bietet aber veredelte Artworks und 4K-Unterstützung. Der Soundtrack wurde allerdings neu durch ein Orchester aufgezeichnet. Außerdem gibt es englische und japanische Sprachausgabe sowie deutsche Texte. Die Speicherdaten des Originals können importiert werden. In Japan erscheint der Titel am 8. Februar. Für die westliche Lokalisierung gibt es derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum.