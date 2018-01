Der Clan Creator in Yakuza 6: The Song of Life

In wenigen Wochen öffnet sich das letzte Kapitel des Drachen von Dojima, dem Protagonisten der Yakuza-Reihe, Kazuma Kiryu. Dann erscheint Yakuza 6: The Song of Life und eine lange Geschichte wird ihren Abschluss finden. Ein wesentliches Feature des Spiels ist der Clan Creator, den Sega euch nun in einem neuen Video vorstellt. Der Trailer ist englischsprachig und zeigt die lokalisierte Fassung des Spiels.

Mit diesem Minispiel, das sich wie ein Echtzeitstrategiespiel anfühlen soll, könnt ihr eure Lieblingscharaktere zusammenstellen und euch auch online mit den Clans eurer Freunde messen. Es gilt Ziele einzunehmen und gegnerische Anführer zu bekämpfen. Die Charaktere auf dem Bildschirm werden dabei von der KI gelenkt, nachdem die Spieler sorgsam ihre Charaktere ausgewählt und eingestellt haben. Es stehen verschiedene Anführer wie Kiryu, Daigo, Akiyama und Date zur Verfügung, die das Kommando über eure Charaktere übernehmen und Heilen können oder Spezialfertigkeiten haben. Die Charaktere der Armee sind in verschiedene Kategorien „Common“, „Rare“ und „Super Rare“ eingeteilt.

Yakuza 6 erscheint am 20. März 2018 in Europa, u. a. in dieser Premium Edition.