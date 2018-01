A Hat in Time: Kostenloser DLC mit Koop-Modus

Gears for Breakfast wird dem beliebten Platformer A Hat in Time in diesem Jahr neue kostenlose Inhalte spendieren. Dazu zählt neben einem Koop-Modus, der in diesem Jahr verfügbar sein soll, auch ein New-Game-Plus-Modus sowie ein neues Story-Kapitel. Der DLC wird kostenlos angeboten, ein Termin ist aber noch nicht bekannt. „Geht davon aus, dass es der letzte Tag des Jahres ist, bis wir etwas anderes sagen“, sagen die Entwickler dazu.

A Hat in Time hat bei Kickstarter einst 9.000 Unterstützer gefunden, die es 2013 mit 296.000 US-Dollar finanzierten. Das Spiel erzählt die Geschichte von Hat Kid, die in einer verkorksten Situation steckt. Wesentliches Design-Element des Spiels ist Hat Kids – ihr ahnt es – Hut:

Ihr Hexenhut, beispielsweise, ermöglicht es ihr, Tränke zu brauen, die Feinde zu schädigen und in Umgebungen durchzubrechen. Ihre Fuchsmaske gibt ihr die Fähigkeit, in die Dweller-Dimension zu blicken; und ihr Schneehut lässt sie ihre Feinde in Eis verwandeln und zerschmettern. Ihre Hüte können sogar noch mächtiger werden, indem Abzeichen und Aufkleber angebracht werden, die gefunden oder von Einheimischen verkauft oder gehandelt werden.

via Eurogamer