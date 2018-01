Ys VIII: PC-Version erscheint weltweit Ende Januar

By

Nach längerer Wartezeit wurde das Veröffentlichungsdatum der PC-Version von Ys VIII: Lacrimosa of Dana mitgeteilt. Das Action-Rollenspiel wird weltweit am 30. Januar für PCs erscheinen. Die Version basiert auf der Fassung für PlayStation 4 und enthält die überarbeitete Übersetzung von NIS America. Für die Besitzer, die sich den Titel bereits für PlayStation 4 oder PlayStation Vita gekauft haben, steht am 30. Januar ein Update bereit, welches die verbesserte Übersetzung enthält.

Die folgenden Bilder stammen aus der Version für PlayStation 4 und zeigen einen Teil der überarbeiteten Texte. Zwischen dem 30. Januar und 6. Februar werden einige kostenlose DLCs für die PC-Version angeboten. Seit gestern wissen wir zudem, dass Ys VIII: Lacrimosa of Dana auch für Nintendo Switch erscheinen wird!

via Siliconera