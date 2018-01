Videos zeigen Charaktere aus Dynasty Warriors 9

Am 8. Februar erscheint der neunte Teil von Dynasty Warriors für PlayStation 4 in Japan. Fünf Tage später erscheint der neueste Teil der Reihe ebenfalls für Xbox One und PCs im Westen. In neuen Trailern stellt euch Koei Tecmo Cao Pi, Lu Su, Zhenji, Lu Lingqi und Sima Yi etwas näher vor.

Dynasty Warriors 9 bietet den Spielern vielfältige Möglichkeiten, den historischen Ereignissen und Figuren über Schlüssel- und Neben-Events zu folgen. Die Geschichte der Drei Königreiche wird in über zehn fesselnden Kapiteln erzählt, die jeweils Veränderungen der Machtverhältnisse und die damit verbundenen Möglichkeiten der Spieler widerspiegeln. Jedes Kapitel lässt die Spieler tiefer in die politischen und militärischen Machenschaften der jeweiligen Ära eintauchen, beginnend mit dem Aufstand der Gelben Turban bis zum Zusammenschluss Chinas.

via Gematsu