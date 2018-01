Valkyria Chronicles 4: Special Edition für Japan im Detail

By

Sega hat angekündigt, dass es für Japan zu Valkyria Chronicles 4 eine „10th Anniversary Memorial Box“ geben wird, die umgerechnet etwa 95 Euro kosten wird. Neben dem Spiel gibt es ein Buch im B5-Format mit 72 Seiten. Das Booklet beinhaltet Illustrationen aus allen vier Ablegern, das Titelbild zieren Riley und Alicia aus dem neuesten und dem ersten Teil.

Weiterhin liegt der Special Edition noch ein Soundtrack bei, auf dem 25 ausgewählte Titel aus allen vier Ablegern zu finden sind. Neben Musik und Illustrationen gehört noch ein Code zur „10th Anniversary Memorial Box“, mit dem man die DLC-Mission „Joint Operation with Squad 7“ herunterladen kann.

Für Japan gibt es mit dem 21. März für die PS4-Version bereits einen konkreten Termin, die Switch-Version folgt erst im Sommer, eine Xbox-One-Version wird es in Japan nicht geben. Im Westen erscheint der Titel für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One in diesem Jahr.

via DualShockers