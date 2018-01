The World Ends With You erscheint für Nintendo Switch

Während des Nintendo Direct Mini hat Nintendo heute The World Ends With You -Final Mix- für Nintendo Switch angekündigt. Der DS-Geheimtipp von Square Enix wird im Laufe des Jahres für die neue Nintendo-Konsole erscheinen. Die „Final Mix“-Version für Nintendo Switch bietet außerdem ein neues Szenario, das neue Einblicke in die Story gewährt.

Als der Protagonist Neku auf die mysteriöse Shiki trifft, wird er Teil eines tödlichen Spiels: Er hört auf zu existieren, wenn er eine Reihe verdrehter Aufgaben nicht bewältigen sollte. Stürzt euch in rhythmusgeladene Kämpfe mit der traditionellen Touchscreen-Steuerung oder setzt die Joy-Con-Controller für ein ganz frisches Spielgefühl ein!