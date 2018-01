The Vanishing of Ethan Carter erscheint für Xbox One

Das bisher nur für PS4 und PCs erhältliche The Vanishing of Ethan Carter wird am 19. Januar für Xbox One erscheinen. Eine 4K-Auflösung wird unterstützt und außerdem gibt nun den Modus „Free Roam“, bei dem Spieler sich frei durch Red Creek Valley bewegen können.

In dem Mystery-Spiel übernehmt ihr die Rolle des Detektivs Paul Prospero, der einen verstörenden Brief von einem Ethan Carter erhalten hat. Schnell wird klar, dass der Absender in Gefahr schwebt – Paul reist daraufhin sofort nach Red Creek Valley, die Heimat von Ethan. Dabei stellt sich heraus, dass die Situation noch viel schlimmer ist als angenommen.

Der Fokus des Titels liegt nicht auf atemloser Action, im Gegenteil, Kämpfe und Explosionen sucht man hier vergeblich. Ein Schlüsselelement des Spiels ist das Erkunden der schönen und mysteriösen Welt von The Vanishing of Ethan Carter. Informationen sammelt man außerdem durch die Kommunikation mit Toten, um das Rätsel um das Verschwinden von Ethan Carter zu lüften.

via Gematsu