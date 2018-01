The Alliance Alive: Video zeigt das Kampfsystem

By

Das neue Video zu The Alliance Alive präsentiert euch Eindrücke aus dem Kampfsystem des Rollenspiels. Jede Figur besitzt eine Ansammlung von Fähigkeiten, „Battle Arts“ genannt. Inmitten eines Kampfes kann es dazu kommen, dass „Awakening“ ausgelöst wird. Dieser Vorgang ist vom Zufall abhängig und lässt eine bereits erlernte Technik aufwerten. Mit Glück erlangen die Figuren sogar eine neue Fähigkeit.

Durch die Verwendung von Kampftechniken baut man die „Ignition“-Leiste auf. Ist die Anzeige komplett gefüllt, können die Charaktere einen ultimativen Schlag, „Final Strike“ genannt, auslösen, wodurch sie einen höheren Schaden anrichten.

The Alliance Alive soll am 27. März in Europa und Nordamerika für Nintendo 3DS erscheinen.

via Gematsu