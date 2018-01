Soulcalibur VI: Videos zu Mitsurugi und Sophitia

By

Viele Fans staunten nicht schlecht, als Bandai Namco vor wenigen Wochen Soulcalibur VI ankündigte. Der Titel soll in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Einen genaueren Zeitraum gab man aber noch nicht bekannt. In neuen Videos und Screenshots könnt ihr nun Mitsurugi Heishiro und Sophitia Alexandra bewundern.

Schärfen Sie Ihre Schwerter und polieren Sie Ihre Rüstung: Soulcalibur ist wieder da! Das Flaggschiff der waffenbasierten 3D-Prügelspiele ist zurück! Zwei Jahrzehnte nach dem ersten Teil der Reihe kehrt Soulcalibur VI zu seinen Wurzeln zurück, führt dabei aber auch brandneue Spielelemente ein. Reisen Sie durch eine Parallelwelt, die sich im 16. Jahrhundert befindet. Erleben Sie den Kampf der beiden legendären Schwerter, treten Sie mit vielen bekannten Gesichtern an – oder ziehen Sie als einer der aufregenden Neuzugänge in den Kampf! Soulcalibur sieht dynamischer und dramatischer aus als je zuvor und wird Ihnen dank der wunderschönen Grafik der Unreal Engine 4 den Atem rauben. Das legendäre waffenbasierte 3D-Prügelspiel kehrt zurück zu seinen Wurzeln

Modernste Grafik dank der Unreal Engine 4

Eine aufregende Besetzung aus alten Bekannten und Neuzugängen

Eine epische Geschichte über den Kampf der beiden Schwerter

Überarbeitete Gameplay-Mechaniken ermöglichen spannende Showdowns

Dynamische, kinoreife Kämpfe

via Gematsu