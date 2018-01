Shenmue III: Video-Interview „Then, Now and Tomorrow“

By

In einem kleinen Video-Interview zu Shenmue III anlässlich des Jahreswechsels sprechen Yu Suzuki und Animation-Producer Hiroaki Takeuchi über die letzten Monate, die aktuelle Entwicklung und die Zukunft. Das Video „Then, Now and Tomorrow“ ist Englisch untertitelt.

Die letzten zweieinhalb Jahre seien wie im Flug vergangen, so Suzuki. Eine besondere Herausforderung sei es gewesen, das Team zusammenzustellen. Mit dem heutigen Team sei er sehr zufrieden, jetzt beginnen die richtigen Herausforderungen. Weiterhin plaudert Suzuki über die Wahl der Unreal Engine 4, über die Grafik, über Ryo und Shenhua und verschiedene Spielelemente.

Shenmue III erscheint in der zweiten Jahreshälfte 2018 für PS4 und PCs.