Sega: Neue Countdown-Website und Teaser bei Twitter

Sega hat eine mysteriöse Countdown-Website eröffnet und zusätzlich einen seltsamen Teaser bei Twitter vom Stapel gelassen. Beide haben offenbar nichts miteinander zu tun, denn während der Teaser bei Twitter eine Glühbirne und das Datum „16. Januar“ zeigt, läuft der Countdown der Website erst am 19. Januar ab.

Die Countdown-Website wiederum ist unter der Adresse senki.sega.jp zugänglich und bietet nicht mehr als den besagten Countdown, der am 19. Januar endet. Einziger Hinweise ist das „senki“ in der URL, das jedoch zu häufig gebraucht wird im Japanischen und in vielen Spieletiteln vorkommt, darunter beim SRPG Bahamut Senki von 1991. Doch das scheint zu weit hergeholt.

Die Szenerie im Hintergrund auf der Website macht den Eindruck, als könne sie aus einem Fantasy-Spiel stammen. Ein Thron ist zu sehen, ebenso wie eine große Uhr, die offenbar auf einem Turm stehen. Wir sind gespannt!

via Dualshockers