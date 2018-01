Secret of Mana: Square Enix dementiert Collector’s Edition

By

Da hat sich Sony gestern wohl ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt. Die auch auf Nachfrage „geplante“ Collector’s Edition zu Secret of Mana wird es in Europa nicht geben, wie Square Enix Deutschland heute verlauten lässt. Unter Bezugnahme auf den Artikel im PlayStation Blog, über den wir gestern berichtet haben, heißt es von Square Enix bei Twitter: „Eine Collector’s Edition wird es in [Europa] jedoch leider nicht geben.“

Immerhin: Fans bleibt der Griff zur physischen PlayStation-4-Version des Remakes. Auch die war zunächst nicht geplant, Secret of Mana sollte ursprünglich nur digital im Westen erscheinen. Doch hier ließ sich Square Enix von den Fans bekehren. Secret of Mana könnt ihr bei Amazon vorbestellen!