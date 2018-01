Bandai Namco den Opening-Movie zu Sword Art Online: Fatal Bullet veröffentlicht. Der Film bietet dabei auch den Titelsong „Thrill, Risk, Heartless“, der von LiSA gesungen wird. Die Lyrics stammen von Tomoya Tabuchi, die Komposition von Kayoko, das Arragement von Shota Horie.

Sword Art Online: Fatal Bullet erscheint am 23. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und digital für PCs. Das Spiel entsteht unter Mitarbeit von SAO-Erschaffer Reki Kawahara und ermöglicht das kooperative Spiel und den kompetitiven Mehrspielermodus für 2-8 Spieler.

Gun Gale Online ist ein VRMMORPG und dient in diesem Ableger der Serie als Spielwelt. In der Serie wurde dieses Spiel von der nordamerikanischen Firma Zaskar entwickelt, die vor allem auf Feuerkraft von Schusswaffen setzt. Werdet der Held in Gun Gale Online und ergründet die vielseitigen Landschaften und Gebiete in dieser Welt und erlebt eine Handlung, die von Reki Kawahara ausgedacht wurde. Je nach Entscheidung beeinflusst ihr den Verlauf der Geschichte.