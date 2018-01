Nintendo Switch: 64GB-Game-Cards verzögern sich

By

Für den Otto-Normal-Spieler ist das eher uninteressant, dabei könnte es durchaus auch für ihn Auswirkungen haben. Laut einem Bericht des Wall Street Journal verzögert sich die Verfügbarkeit der größeren 64GB-Game-Cards für Nintendo Switch. Frühestens ab 2019 sei mit diesen Karten zu rechnen, weil Nintendo angeblich mit technischen Problemen zu kämpfen habe, heißt es im Bericht.

Bisher haben die Karten, die ihr in eure Nintendo Switch schiebt, ein Fassungsvermögen von 32GB. Das reicht für Spiele wie Super Mario Odyssey und Zelda: Breath of the Wild, die jeweils ca. 16GB groß waren, locker aus. Aber besonders Dritthersteller veröffentlichen oft größere Spiele. Wer sich L.A. Noire von Rockstar für Nintendo Switch kaufte, musste Gigabyte-weise Daten herunterladen – auch bei der Handelsversion. Allerdings setzte Rockstar auch nicht auf eine teurere 32GB-Karte.

So oder so – für Dritthersteller dürfte es angenehmer sein, zumindest die Wahl zu haben.

via Eurogamer