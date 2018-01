Nintendo: 37 Millionen Switch-Geräte bis April 2019

By

Nintendo Switch läuft wie geschmiert für Nintendo – das war nach Nintendo Wii U nicht unbedingt zu erwarten gewesen. 10 Millionen Geräte wurden bereits weltweit verkauft, das war vor dem Ende des Weihnachtsgeschäfts. Die Prognose für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2018 endet, wurde auf 14 Millionen Geräte angehoben. Gerade erst stellte Nintendo Switch die Zahlen von PlayStation 2 in Japan in den Schatten.

Und Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima hat noch viel mehr vor. Wie er im Gespräch mit der Zeitung Kyoto Shimbun verlauten lässt, wolle man bis April 2019 weltweit 37 Millionen Nintendo Switch verkaufen. Das würde bedeuten, dass man das Geschäftsjahr 2018 mit etwa 20 Millionen Geräten plant. Eine richtige Hausnummer.

Was meint ihr, kann Nintendo diese Ziele erreichen? Notwendig dafür wäre sicher Software-Nachschub. Nach Super Mario Odyssey und Zelda: Breath of the Wild hat Nintendo bisher unter anderem ein neues Kirby, ein neues Yoshi, Pokémon und Metroid Prime 4 angekündigt. Wann die Spiele erscheinen, ist offen.

via Eurogamer