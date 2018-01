Ni no Kuni II: Bandai Namco zeigt neues Gameplay

Bandai Namco hat ein weiteres Gameplay-Video zu Ni no Kuni II veröffentlicht, das allerhand Einblicke in das Spiel gibt. Für den Geschmack des ein oder anderen vielleicht schon ein wenig zu viele Einblicke. In 25 Minuten zeigt man euch Spielszenen, übertitelt mit „The Battle for the Heartlands“ (bis Minute 7:35, Skirmish Mode) und „One Good Turn Deserves Another (bis zum Ende, Field-Gameplay).

In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen.

Nach einer zweiten Verschiebung ist die Veröffentlichung von Ni no Kuni II nun für den 23. März 2018 weltweit für PlayStation 4 und PCs geplant. Die King’s Edition ist nach wie vor bei Amazon vorbestellbar.