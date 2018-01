Neues Singleplayer-Video zu Metal Gear Survive

By

IGN hat neues Material aus dem Einzelspielermodus von Metal Gear Survive veröffentlicht. Das Spiel wird nämlich auch einen solchen Modus bieten, obwohl der Fokus ansonsten auf Koop-Gameplay liegt. Producer Yuji Korekado erklärt euch im Video anhand von Spielszenen, was euch im Einzelspielermodus erwartet. Spielerisch soll dieser Modus an Metal Gear Solid V anknüpfen, das Gameplay aber um Survival-Elemente erweitern.

Gleichzeitig gibt Konami bekannt, dass Metal Gear Survive am 18. Januar 2018 in die offene Beta-Phase eintritt. Bis zum 21. Januar 2018 können dann bis zu vier Spieler online auf PS4 oder Xbox One im Koop-Modus drei Missionen auf zwei Maps anspielen. Ergänzend dazu sollen täglich besondere Missionen verfügbar sein. Teilnehmer der Beta erhalten einen Ingame-Bonus für die Vollversion: ein Fox-Hound-Namensschild, eine Metal-Gear-Rex-Kopfbedeckung und ein Bandana.

Metal Gear Survive erscheint am 22. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam.