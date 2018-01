Neues Konzept-Video zu Project Re Fantasy von Atlus

By

Atlus hat ein neues Konzept-Video zu Project Re Fantasy veröffentlicht. Zu dem neuen Fantasy-RPG des ebenfalls neuen Entwicklerstudios Studio Zero gibt es bisher kaum Details und das ändert sich auch mit dem neuen Video nicht, das aber immerhin ein paar Einblicke in die Designarbeiten des RPGs gibt.

Es sei nur ein Konzept-Video, so Director Katsura Hashino, doch es gibt einige Einblicke in die Welt des RPGs, die sich allerdings noch in Arbeit befindet. Man habe einige Hinweise versteckt, die sich rund um das Setting drehen, aber nicht einfach zu verstehen seien. Die Welt jedenfalls sei eine ganz andere als die echte Welt.

via Gematsu