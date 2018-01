Neuer Story-DLC zu Mario + Rabbids Kingdom Battle

By

Nintendo nutzte das Nintendo Direct Mini in dieser Woche, um einen dritten DLC zu Mario + Rabbids Kingdom Battle anzukündigen. Der DLC soll im Frühjahr erscheinen und rückt einen alten Bekannten in den Mittelpunkt, nämlich Donkey Kong. Der erste Trailer deutet einige seiner besonderen Fähigkeiten an, die der Gruppe im Kampf sicher behilflich sein werden. Teil des DLC ist auch eine „brandneue Welt“, wie der Ubisoft-Blog berichtet.