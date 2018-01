Neue Screenshots zu Dragon Quest Builders für Switch

Square Enix hat einige neue Screenshots zu Dragon Quest Builders veröffentlicht, das am 9. Februar 2018 in Europa auch für Nintendo Switch erscheinen wird. In dieser Fassung könnt ihr im freien Baumodus auf einem großen Säbeltiger reiten. Das Tier gewährt euch nicht nur einen Bonus auf die Geschwindigkeit, sondern sorgt auch für den Erhalt von besonderen Materialien, wenn ihr Monster bekämpft.

In Dragon Quest Builders setzen Spieler ihre Kreativität dazu ein, eine Vielzahl an Strukturen aus gesammelten Materialien zu bauen und die Städte und Dörfer des zerstörten Reichs Alefgard wiederaufzubauen – ein Menschenreich, das vom bedrohlichen Herrscher der Monster, dem Drachenfürsten, zerstört und in die Dunkelheit gestürzt wurde. Spieler können frei die Umgebung dieser Sandbox erkunden, kombiniert mit einer fesselnden und charmanten Dragon-Quest-Geschichte und Kämpfen gegen Kultmonster der Dragon-Quest-Reihe. Dank der intuitiven Steuerung werden Spieler in Dragon Quest Builders im Handumdrehen die Türme und Schlösser ihrer Träume erbauen.

Der Nachfolger, Dragon Quest Builders 2, ist bereits für PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigt.