Neue japanische TV-Spots zu Dissida Final Fantasy NT

Es dauert nicht mehr lange, dann erscheint Dissida Final Fantasy NT in Europa. Um interessierten Spielern eine Chance zu geben, den Titel vor dem Kauf einmal anzutesten, gibt es vom 12. bis 21. Januar eine offene Beta, welche sich PS4-Besitzer herunterladen können.

Da Dissidia Final Fantasy NT in Japan bereits am 11. Januar veröffentlicht wird, bewirbt Square Enix den Titel mittlerweile auch kräftig im japanischen Fernsehen. Zudem wird es dort am 6. und 7. Januar ebenfalls eine Beta mit jeweils unterschiedlichen Charakteren geben. Die Werbespots könnt ihr euch in den folgenden beiden Videos anschauen.

Dissidia Final Fantasy NT erscheint am 30. Januar in Europa für PlayStation 4.

via Gematsu