Neue Details zu Sword Art Online: Fatal Bullet

Bandai Namco hat neue Informationen zu Charakteren und einigen Modi zu Sword Art Online: Fatal Bullet veröffentlicht. Ihr trefft unter anderem auf Kureha. Sie ist eine sehr lebhafte Person und kennt den Protagonisten bereits seit ihrer Kindheit. In einem Kampf agiert sie als offensiver Tank, der auf mittlere Distanz kämpft. Des Weiteren ist Kureha in vielen Gruppen vertreten, sodass sie sich sehr gut in Gun Gale Online auskennt.

Zeliskam gehört zu den fähigsten Spielern mit hohem Level in GGO. Sie besitzt eine sehr mütterliche und offene Aura. Im Kampf kompensiert sie ihre niedrige Vitalität durch verschiedene Verstärkungen oder mittels unterschiedlicher Geräte. Wie der Protagonist besitzt sie eine ArFA-sys “Type-X“ als Waffe, welche sie Daisy getauft hat. Zu Beginn sieht sie im Protagonisten nur einen Spieler mit wenig Erfahrung und viel Glück. Dies ändert sich jedoch im Laufe der Zeit.

Itsuki gehört ebenfalls zu den Topspielern in GGO. Mit Hilfe seines Scharfschützengewehrs kämpft er aus mittlerer oder großer Distanz. Darüber hinaus benutzt er gerne Fallen, Landminen und viele weitere Sachen, die ihm einen strategischen Vorteil bieten. Er ist der Anführer der Alphard und fasziniert darüber, dass der Protagonist eine ArFA-sys Type-X besitzt.

Wenn ihr in der Geschichte vorankommt, schaltet ihr irgendwann den “Kirito Mode” frei. In diesem Modus wechselt ihr vom Protagonisten zu Kirito und spielt verschiedene Abschnitte abseits der Hauptgeschichte gegen Death Gun. Wenn ihr einen bestimmten Abschnitt erreicht habt, könnt ihr nach Belieben vom normalen Modus in den Kirito Mode wechseln.

In diesem neuen Modus schlüpfen Spieler in die Rolle von Kazuto Kirigaya, auch bekannt als Kirito. Die neuen Karten bieten die Möglichkeit die „Remnant Wasteland“ zu erkunden und sich mit mächtigen Handfeuerwaffen, Scharfschützengewehren oder Schwertern zu verteidigen.

Falls ihr neue Kleidungsstücke in SAO: Fatal Bullet haben möchtet, solltet ihr Asuna aufsuchen. Wenn ihr Asuna die richtigen Materialien mitbringt, kreiert sie euch neue Kleidungsstücke. Für einige Kleidungsstücke werden noch spezielle Anleitungen benötigt. Diese erlangt ihr durch Belohnungen in Quests.

Aus der neusten Ausgabe der japanischen Dengeki geht ebenfalls hervor, dass es in Sword Art Online: Fatal Bullet verschiedene Schlaf-Events mit weiblichen Charakteren geben wird. Darüber hinaus werden Premiere (aus Hollow Realization), Klein und Agil in dem Spiel auftauchen.

Sword Art Online: Fatal Bullet erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PCs am 8. Februar 2018 in Japan. Die westliche Version folgt am 23. Februar. Das Spiel entsteht unter Mitarbeit von SAO-Erschaffer Reki Kawahara und ermöglicht das kooperative Spiel und den kompetitiven Mehrspielermodus für 2-8 Spieler.

