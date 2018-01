Nächste Fight-Night zu Dissidia Final Fantasy NT

By

Am Samstag dem 13. Januar 2018 findet die zweite Fight-Night zu Dissidia Final Fantasy NT statt, diesmal im Meltdown Cologne in Köln. Zu dem Event lädt Square Enix alle Final-Fantasy- und Action-Fans ein, um den Team-Prügler Dissidia Final Fantasy NT vorab auszuprobieren. Unter allen Teilnehmern werden zudem exklusive Preise verlost, darunter eine limitierte Ultimate Collector’s Edition. Der Eintritt zum Event ist kostenlos, ihr müsst euch aber vorab auf dieser Eventbrite-Seite registrieren.

Wer es nicht nach Köln schafft, hat vom 12. bis zum 21. Januar 2018 auch die Möglichkeit, an der Open-Beta auf PlayStation 4 teilzunehmen. Details dazu lest ihr hier.

Dissidia Final Fantasy NT bietet taktische Kämpfe, offline wie online. Insgesamt stehen 28 spielbare Charaktere zur Verfügung, mit denen Spieler in 3-gegen-3-Kämpfe ziehen. Sechs weitere Charaktere sind Teil des Season-Pass. Dissidia Final Fantasy NT erscheint am 30. Januar 2018 in Europa. Welche Vorbestellerboni euch hierzulande bei welchen Händlern erwarten, erfahrt ihr hier.