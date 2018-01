Monster Hunter: World Livestream am 5. Januar

By

In weniger als einem Monat erscheint Monster Hunter: World. Bevor es so weit ist, veranstaltet Capcom noch einmal einen Livestream unter dem Namen „Monster Hunter: World Special Public Broadcast Winter 2018“. Dieser findet am 5. Januar, 19:30 Uhr japanischer Zeit (11:30 Uhr deutscher Zeit) auf YouTube statt. Euch erwarten die neusten Informationen zum Spiel von Producer Ryozo Tsujimoto, Director und Art Director Kaname Fujioka sowie Director Yuya Tokuda.

Neu ist außerdem ein TV-Spot zu Monster Hunter: World aus dem japanischen Fernsehen. In diesem seht ihr den japanischen Schauspieler Takayuki Yamada, der seinen Mitarbeitern Geld für ein Neujahrsgeschenk überreicht. Yamada überzeugt sie von dem Geld das Spiel zu kaufen, um gemeinsam spielen zu können. Monster Hunter: World erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 26. Januar weltweit. Eine PC-Version folgt später.

via Gematsu (1), (2)