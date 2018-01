Monster Hunter: World erscheint im Herbst für PCs

By

In wenigen Tagen werden Konsolenspieler in die Welt von Monster Hunter: World eintauchen können. Die Beta-Phase lief für Capcom zufriedenstellend und dem Release Ende Januar für PlayStation 4 und Xbox One steht nichts mehr im Wege. Anders sieht es mit der ebenfalls angekündigten PC-Version aus, die bisher noch keinen konkreten Releasetermin hat.

Man arbeite derzeit hart an der PC-Version des Spiels, brauche aber noch einige Zeit für die Optimierung. Derzeit plant man einen Release von Monster Hunter: World für PCs im Herbst 2018, wie Producer Ryozo Tsujimoto in einem kurzen Video, das man bei Twitter veröffentlichte, bekanntgab.

Einmal mehr bestätigte Tsujimoto im Video auch, dass es nach dem Release von Monster Hunter: World auch kostenlose Updates mit neuen Monstern für die Spieler geben wird.